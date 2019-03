Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Winterberg: Zwischen Samstag, 10 Uhr, und Montag, 09.45 Uhr, warfen unbekannte Täter eine Fensterscheibe der Niedersfelder Turnhalle ein. Die Täter kletterten in die Halle, entwendeten jedoch nach ersten Erkenntnissen keine Gegenstände. Durch eine Fluchttür verließen die Einbrecher die Halle. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Marsberg: Unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag und Montag in ein unbewohntes Haus an der Straße "Am Bruch" ein. Das Haus wird derzeit renoviert. Auf unbekannte Art gelangten die Täter ins Haus. Hier brachen sie zwei Innentüren auf und entwendeten eine Leiter und mehrere Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen.

Brilon: Die Schützenhalle von Gudenhagen war in der Nacht zum Montag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 18 Uhr bis 08.30 Uhr warfen die Täter eine Scheibe ein. Anschließende drangen sie in das Gebäude ein. Über entwendete Gegenstände liegen bislang keine Angaben vor. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

