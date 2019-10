Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt erneut Graffiti-Sprayer fest

Essen (ots)

Nachdem Bundespolizisten schon am 3. und 11. Oktober mehrere Personen festnehmen konnten, die Züge mit Farbe besprüht hatten, erfolgten am vergangenen Sonntag (13. Oktober) in Essen erneut zwei weitere Festnahmen.

Mitarbeiter der DB informierten die Bundespolizei am vergangenen Sonntag darüber, dass sie Personen beobachtet hätten, die in einer Abstellgruppe in Essen offensichtlich eine S-Bahn mit Farbe besprüht hätten. Diese zwei Männer seien im Anschluss auch von ihnen gestellt worden. Als die Einsatzkräfte in Essen-Holsterhausen eintrafen, wurden ihnen zwei niederländische Staatsangehörige im Alter von 32- und 33-Jahren übergeben. Bei der Aufnahme des Tatortes konnte im Anschluss festgestellt werden, dass die Bahn auf einer Fläche von insgesamt etwa 25qm besprüht worden ist. Die Männer wurden zur Wache der Bundespolizei verbracht und durchsucht. Dabei konnten in den mitgeführten Rucksäcken des 32- und 33-Jährigen insgesamt 18 Sprühdosen und ein Speichermedium aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Essen, wurden die Männer zunächst vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Sie müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Achim Berkenkötter



Telefon: 0231 562247 131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell