Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei unabhängige Trunkenheitsfahrten bei Verkehrskontrollen festgestellt

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht vom 10.01. auf den 11.01.2020 konnte bei zwei Fahrzeugführern im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Neustadt Alkoholeinfluss festgestellt werden. Der Wert eines Atemalkoholtests einer 36-jährigen Frau betrug 0,86 Promille. Ein 30-jähriger Mann wurde ein Wert unter 0,5 Promille zum Verhängnis. Der Mann hatte erst vor kurzem die Fahrerlaubnis erworben und befindet sich aus diesem Grund in der Probezeit. In der Dauer der Probezeit gilt ein absolutes Alkoholverbot am Steuer. Die beiden Betroffenen aus Neustadt erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Die Autos mussten an den Kontrollörtlichkeiten verbleiben.

