Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am frühen Morgen des 11.01.2020 überfuhr gegen 02:37 Uhr eine bislang unbekannte Person eine Fußgängerinsel im Bereich des Kreisverkehrs der B38 (dortiger AVG-Kreisel). Der unbekannte Unfallverursacher wollte augenscheinlich aus dem Kreisverkehr in Fahrtrichtung Mußbacher Landstraße ausfahren und verlor hierbei aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem das Fahrzeug mehrere Verkehrsschilder und einen Leitpfosten beschädigt hatte, setzte es seine Fahrt in Fahrtrichtung Innenstadt fort. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

