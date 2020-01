POL-LG: ++ Einbrecher stehlen Schmuck ++ ausgewichen - gegen Baum geprallt ++ Einbruch in Büro - Tresor geöffnet ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Büro - Tresor geöffnet

In das Büro einer Schule in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße sind unbekannte Täter zwischen dem 30.12.19 und dem 05.01.20 eingebrochen. Die Täter hebelten mehrere Türen auf und öffneten weiterhin gewaltsam einen Tresor. Letztendlich nahmen die Täter zwei Scheckkarten nebst Pin mit. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Radbruch - Einbruch

Zwischen dem 04.01.20, 18.00 Uhr, und dem 05.01.20, 14.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Bungalow in der Luhdorfer Straße ein. Die Täter warfen eine Fensterscheibe ein, durchsuchten diverse Schränke und stahlen letztendlich etwas Modeschmuck. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrraddieb erwischt

Ein polizeilich bekannter 40-Jähriger fiel einer Polizeistreife am Abend des 05.01.20 in der Straße Am Ochsenmarkt auf, als er sich am dortigen Fahrradständer zu schaffen machte. Der 40-Jährige hatte ein Hollandrad der Marke Nostalgia dabei, über dessen Herkunft er keine schlüssigen Angaben machen konnte. Das Fahrrad stellten die Polizeibeamten vorsorglich sicher. Die Ermittlungen hinsichtlich des rechtmäßigen Eigentümers dauern an.

Lüneburg - Kennzeichen gestohlen

In der Nacht zum 06.01.20 haben unbekannte Täter von einem Pkw, der im Ahornweg geparkt stand, beide Kennzeichen SDL - BO 30 abgebaut und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am 05.01.20, gegen 18.50 Uhr, wollte eine 72-Jährige mit ihrem Pkw Hyundai von einem Grundstück nach links in die Dahlenburger Landstraße in Richtung stadteinwärts einbiegen. Hierbei übersah die Hyundai-Fahrerin den Skoda eines 18-Jährigen, der in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Hyundai und Skoda in dessen Folge zudem zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw beschädigt wurden. Die entstandenen Sachschäden wurden auf insgesamt ca. 30.000 Euro geschätzt. Neben den beiden Fahrern wurden ein 70 Jahre alter Mann und eine 76-jährige Frau, beides Mitfahrer im Hyundai, bei dem Unfall leicht verletzt.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet - wer hat etwas gesehen?

Am 05.01.20, zwischen 01.00 und 16.00 Uhr, touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen VW Passat, der in der Schützenstraße abgestellt war. An dem VW entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Bereits zwischen dem 03.01.20, 05.30 Uhr, und dem 04.01.20, 06.00 Uhr, stieß ein ebenfalls Unbekannter gegen einen VW Crafter, der auf einem Parkstreifen in der Bessemer Straße abgestellt war. An dem VW entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. In beiden Fällen fuhren die Unfallverursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbrecher stehlen Werkzeuge, Schlüssel und Schubkarre

In der Nacht zum 06.01.20 brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Rue de Ceret ein. Die Täter brachen ein Element des Zaunes heraus, um auf das Firmengelände zu gelangen. Hier öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Rolltor und nahmen Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro mit. Weiterhin wurden eine Schubkarre sowie mehrere Schlüssel gestohlen. Die Einbrecher dürften mindestens einen Pkw, evtl. jedoch ein größeres Fahrzeug genutzt haben, um das Diebesgut abzutransportieren. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Lüchow - Einbruch in Werkstatt

Zum wiederholte Male ist es zu einem Einbruch in die Werkstatt einer Schule in der Straße Amtsfreiheit gekommen. Zwischen dem 04.01.20, 18.15 Uhr, und dem 05.01.20, 10.15 Uhr, drangen Unbekannte in die Werkstatt ein und entwendeten Elektrogeräte sowie Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Clenze - ausgewichen - gegen Baum geprallt

Am 06.01.20, gegen 10.50 Uhr, befuhr eine 69-Jährige mit ihrem Audi die K 23 von Clenze kommend in Richtung B 71. Nach ersten Ermittlungen war die Audi-Fahrerin einem Tier ausgewichen, welches die Fahrbahn überquerte, bevor sie die Kontrolle über den Pkw verlor. Der Audi kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen einen Baum und kam dann auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Die 69-Jährige aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden. ++ Fotos können unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Uelzen

Bienenbüttel, OT Rieste - Einbrecher stehlen Schmuck

Zwischen dem 04.01.20, 18.30 Uhr, und dem 05.01.20, 07.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Kiesweg ein. Die Täter öffneten gewaltsam Rollläden und eine Terrassentür und versuchten auch einen Tresor zu öffnen, was jedoch misslang. Entwendet wurde Schmuck. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen. Tel.: 0581/930215, entgegen.

