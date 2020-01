Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein, dafür mit 1,93 Promille unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 10.01.2020, um 18:20 Uhr, ein 31-jähriger Neustadter. Der Mann befuhr mit einem Pritschenwagen die Robert-Stolz-Straße, wo er einer Streife auffiel, weil er ohne jegliche Beleuchtung unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Fahrer keinen Führerschein aushändigen, was daran lag, dass ihm bereits vor vielen Jahren die Fahrerlaubnis behördlich entzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte zudem deutlicher Atemalkohol wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Schnelltest ergab hierbei den genannten Wert. Zur Beweissicherung wurde dem Mann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Beide strafrechtlich relevanten Handlungen werden nun zur weiteren Prüfung der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Zudem wird unverzüglich die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

