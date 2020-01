Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall zwischen Gerolsheim und Dirmstein

Gerolsheim (ots)

Am Freitag, 10.01.2020, gegen 10:35 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 24 ein Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Kreisstraße 24 aus Richtung Dirmstein kommend in Fahrtrichtung Gerolsheim und prallte aus bislang ungeklärter Ursache gegen den rechten Brückenpfeiler der Autobahnüberführung. Von diesem prallte er ab und schleuderte in einen entgegenkommenden PKW. Sowohl der allein in seinem Fahrzeug befindliche Unfallverursacher als auch der 81-jährige Fahrer und dessen 80-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden PKW wurden durch den Unfall verletzt und werden in nahegelegenen Krankenhäuser versorgt. Über Art und Schwere der Verletzungen sowie Höhe des Sachschadens kann zum momentanen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Ein Gutachter wurde hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Alle drei Unfallbeteiligten wohnen im Bereich der Verbandsgemeinde Leiningerland. Es wird nachberichtet.

