Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: B 271/Wachenheim a. d. Weinstraße - Gefährliches Wendemanöver

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am 09.01.2020 gegen 16:25 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem silberfarbenen Skoda Fabia eine gefährliche Verkehrssituation, weshalb sich bei der Polizei Bad Dürkheim mehrere Verkehrsteilnehmer telefonisch meldeten. Der Fahrer fuhr zunächst von der B271 aus Richtung Bad Dürkheim kommend auf den Parkplatz der "Villa Rustica" in Wachenheim auf. An der Parkplatzausfahrt wendete der Fahrer verkehrswidrig und fuhr zurück in Richtung Bad Dürkheim. Bei diesem Wendemanöver überfuhr er die dortige Bodenschwelle und zog diese mit sich, sodass diese auf die Fahrbahn der B 271 ragte und ein Hindernis für den folgenden Verkehr darstellte. Zwar kam es in der Folge zu keinem Verkehrsunfall, jedoch wurden aufgrund der Gefährdung die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Die Bodenschwelle konnte durch die eingesetzten Beamten wieder auf ihre ursprüngliche Position zurück geschoben werden.

Sollten Sie Zeuge des Vorfalls geworden sein oder Hinweise zum Verursacher geben können, setzten Sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung.

