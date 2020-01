Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Betrunkene, ältere Pkw-Fahrerin beleidigt Polizeibeamtinnen u.a.

Bad Dürkheim (ots)

Am 09.01.20, gegen 00:35 Uhr, wurde die Polizei Bad Dürkheim von einem Pkw-Fahrer darüber informiert, dass er derzeit auf der A 650 i.R. Bad Dürkheim unterwegs sei und sich vor ihm ein Pkw befinde, der deutliche "Schlangenlinien" fahren würde. Nachdem die Fahrzeugführerin an ihrer Wohnanschrift angekommen war, wurde sie durch die zwischenzeitlich eingetroffene Funkstreifenbesatzung einer Kontrolle unterzogen. Hierbei fuchtelte die stark schwankende Frau wild mit dem Armen um sich, reagierte nicht auf die Ansprache der Polizeikräfte und versuchte immer wieder in ihre Wohnung zu flüchten. Dies wurde unterbunden und letztendlich mussten der Frau Handschellen angelegt werden. Vor Ort wurde auch noch festgestellt, dass die 75-jährige Fahrzeugführerin beim Parken ihres Pkw einen Holzzaun beschädigt hatte. Einen Atemalkoholtest konnte sie vor Ort nicht ordnungsgemäß durchführen.

Beim Einsteigen in den Funkstreifenwagen, um sie auf die Dienststelle zu bringen, wo ihr eine Blutprobe entnommen werden sollte, beleidigte die ältere Dame zwei Polizeibeamtinnen auf das Übelste. Auf der Dienststelle wurden der Dame die Handschellen abgenommen.

Anschließend gelang es dann doch noch einen Atemalkoholtest durchzuführen. Dieser ergab einen Wert von ca. 1,3 Promille. Der Frau wurde danach durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Auf dem Weg zur Toilette versuchte die Frau zu flüchten und schlug nach einer Polizeibeamtin. Diese wurde jedoch nicht getroffen. Der Frau wurden nun abermals Handschellen angelegt, um weitere Angriffe zu verhindern.

Da die ältere Dame starke Stimmungsschwankungen zeigte und sie sich kaum noch alleine auf den Beinen halten konnte und keine Angehörigen ermittelt werden konnten, wurde sie nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen zu ihrem Schutz in Gewahrsam genommen und nach Neustadt gebracht, wo sie ihren Rausch ausschlafen konnte.

