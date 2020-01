Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Dienstbezirk

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 07.01.2020 zwischen 09:30 Uhr und 11:00 Uhr wurde auf der B39 in Lambrecht (50 km/h) eine Überprüfung der gefahrenen Geschwindigkeiten durchgeführt. Insgesamt waren 22 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 73 km/h. Ein Fahrzeugführer war nicht angegurtet. In Neustadt wurde am 07.01.2020 zwischen 12:15 Uhr und 13:15 Uhr wurde in der Landauer Straße kontrolliert. Hier fielen zwei Fahrzeugführer auf, die während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Zwei Fahrzeugführer waren nicht angegurtet.

