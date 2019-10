Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- PKW Diebstahl/ Hochwertiger Daimler Benz AMG GLE 63 S (KLE-TK786) entwendet

Goch (ots)

In der Donnerstagnacht (10. Oktober 2019) gegen 01.30 Uhr hörte ein 47-jähriger Gocher die Motorengeräusche seines Daimlers. Er hatte den grauen AMG am Abend auf der Garagenauffahrt neben seinem Wohnhaus an der Dechant-Huyeng-Straße geparkt. Als er dann in der Nacht die Motorengeräusche hörte und auf die Garagenzufahrt schaute, war das Auto auch schon weg. Bei dem Daimler handelt es sich um einen AMG GLE 63 S in grau mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-TK786. Das Fahrzeug, das mit dem Keyless-Go System ausgestattet ist, wurde Anfang 2018 zugelassen und hat einen erheblichen Wert.

Die Polizei rät: Legen Sie den "Keyless" Transponder nie in der Nähe der Haustür ab und schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen wie z.B. eine Aluminiumhülle ab, damit Täter die Funkwellen nicht bis zum Auto verlängern können. Machen Sie den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (as)

