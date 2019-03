Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Richtig Fahren an Grundschulen - Denk-und-Dank-Aktion am 26. März

Grefrath-Oedt (ots)

Mit einer Denk-und-Dank-Aktion machen Polizei Viersen und die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsgrundschule Grefrath-Oedt am kommenden Dienstag auf das Richtige Fahren an Schulen aufmerksam. Zu schnelle Kraftfahrzeugführer/-innen erhalten "Mecker" von einem Kind sowie eine "Rote Karte", eine saure Überraschung und von der Polizei ein aufklärendes Gespräch. Autofahrer und Autofahrerinnen, die vorbildlich mit der richtigen Geschwindigkeit unterwegs sind, werden auch angehalten und erhalten ein fröhliches "Danke schön" und eine "Grüne Karte" von den Kindern. Es ist wichtig, dass man als Autofahrer an Schulen und Kindergärten besonders sensibel und stets aufmerksam ist. Die Kontrolle, die gegen 08.30 Uhr beginnt, begleiten Vertreter der Polizei und des Ordnungsamtes Grefrath. /wg (359)

