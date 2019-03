Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Schwalmtal: Polizei nimmt zwei mit Haftbefehl Gesuchte fest

Kempen/Schwalmtal (ots)

In der Nacht zu Freitag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 02:45 Uhr auf der Einsteinstraße in Kempen im Rahmen einer allgemeinen Kontrolle einen 26-Jahre alten Kempener. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen eines Drogendeliktes vorlag. Der Mann versuchte noch, zu Fuß zu flüchten, konnte aber schnell von den Einsatzkräften eingeholt und festgenommen werden. Etwas später, gegen 09:30 Uhr, klingelten Fahnder der Viersener Kripo an der Haustür eines 42-jährigen Mannes aus Schwalmtal. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen eines Raubdeliktes der Staatsanwaltschaft Mannheim vor. Der 42-Jährige wurde ebenfalls festgenommen und der Justiz übergeben. /wg (358)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell