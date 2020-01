Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Elterntaxis bringen nicht wirklich Sicherheit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zwischen 07:30 Uhr und kurz nach 08:00 Uhr haben die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Neustadt am 08.01.20 an der Ostschule eine Schulwegkontrolle durchgeführt. Der Fahrradverkehr musste in mehreren Fällen dadurch geschützt werden, dass Fahrzeugführer*innen zur Weiterfahrt aufgefordert wurden, die im Begriff waren, illegal direkt im Bereich der Schule zu parken. Ein Fahrzeugführer wurde verwarnt, da er sein Kind ohne Kindersitz transportierte. Ein Mängelbericht wurde wegen fehlender Beleuchtung an einem Fahrrad ausgestellt.

