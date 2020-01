Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme durch Gemeinsame operative Dienstgruppe

Basel (ots)

Eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) konnte ein gesuchte 29-Jährige festnehmen. Die Streife der GoD kontrollierte am Samstagmittag einen aus Deutschland kommenden Eurocity am Basel Badischen Bahnhof. Dabei überprüfte die Streife eine 29-jährige, rumänische Staatsangehörige. Bei der Überprüfung durch die Bundespolizei wurde ein offener Haftbefehl gegen die Frau festgestellt. Wegen Diebstahl war sie zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro verurteilt worden. Da die Gesuchte die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde sie durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

