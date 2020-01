Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ein mit zwei Haftbefehlen Gesuchter am Übergang Weil am Rhein - Autobahn festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Ein Mann, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde, konnte durch Beamte des Zolls bei der Ausreise in die Schweiz, ermittelt werden. Der 21-Jährige, wurde bereits am Montagabend, durch eine Streife des Zolls kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass gegen den libanesischen Staatsangehörigen, zwei Haftbefehle zur Strafvollstreckung vorlagen. Jeweils wegen Erschleichen von Leistungen, war der Mann zu Geldstrafen von insgesamt 3625 Euro verurteilt worden. Der Gesuchte wurde an die Bundespolizei übergeben. Da der 21-Jährige den Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Zur Verbüßung der 130-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

