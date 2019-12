Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Verbotenes Messer bei 14-Jährigem durch die Bundespolizei sichergestellt

Freiburg im Breisgau (ots)

Am Samstagnachmittag endete der Spaziergang eines 14-Jährigen auf dem Revier der Bundespolizei in Freiburg. Der Jugendliche wurde zuvor durch Beamte der Bundespolizei, im Hauptbahnhof Freiburg kontrolliert. Er führte in seiner Bauchtasche ein Springmesser, mit einer Klingenlänge von 9,5 cm mit sich. Da diese Art von Messern in Deutschland verboten sind, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Das Springmesser wurde eingezogen und wird nach Abschluss des Verfahrens der Verwertung zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell