BPOLI-WEIL: Urkundenfälschung im Fernreisebus durch die Bundespolizei aufgedeckt

Am Sonntagmorgen endete die Fernbusreise eines 27-jährigen afghanischen Staatsangehörigen auf dem Revier der Bundespolizei. Der in Italien lebende Mann, der sich auf der Fahrt von Mailand nach Hamburg befand, wurde am Übergang Rheinfelden-Autobahn einer Kontrolle unterzogen. Zur Kontrolle legte er den Beamten der Bundespolizei seinen Reisepass vor. Bei genauerer Betrachtung fiel den Beamten auf, dass der eigentlich schon Mitte 2019 abgelaufene Reisepass, durch Manipulation um zehn Jahre verlängert wurde. Da der Mann auch seinen italienischen Aufenthaltstitel nicht mitführte, wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise ins Bundesgebiet eingeleitet. Danach musste der Mann die Rückreise nach Italien antreten.

