Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mendig - Sattelzug verlor Ladung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mendig (ots)

Am heutigen Morgen (02.12.), gegen 05:15 Uhr, verlor ein mit 1200 Cola-Kisten beladener Sattelzug beim Abbiegen von der A 61 auf die B 262 in Mendig einen großen Teil seiner Ladung. Die rechte Seite der Plane ging auf, wonach ca. 500 Kisten auf die Fahrbahn verteilt wurden. Kräften der Straßenmeisterei Mayen, der Autobahnmeisterei Mendig, sowie der Polizeiinspektion Mayen gelang es zusammen mit dem Fahrer, die Ladung einzusammeln und auf Paletten zu stapeln. Die Bergung der Ladung war gegen 09:00 Uhr -nach mehr als drei Stunden- abgeschlossen. Ursächlich für den Ladungsverlust war eine Beschädigung an der Verriegelung der seitlichen Plane. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, da eine Spur auf der vielbefahrenden Kreuzung für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden musste.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Michels, PHK



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell