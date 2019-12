Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Wegen Drogenhandels mit internationalem Haftbefehl gesuchter Mann wurde durch die Bundespolizei festgenommen

Neuenburg am Rhein (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Samstagvormittag einen mit internationalem Haftbefehl gesuchten albanischen Staatsangehörigen. Der Mann reiste zuvor aus Frankreich ein, um in Neuenburg am Rhein, eine Spielothek zu besuchen. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den in Frankreich wohnhaften 49-Jährigen, ein Untersuchungshaftbefehl wegen Drogenhandels bestand. Der Mann hatte 2018 versucht, in Freiburg im Breisgau, Kokain zu verkaufen und tauchte nach der Straftat in Frankreich ab. Der albanische Staatsangehörige wurde durch die Bundespolizei festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Danach wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und wartet nun auf seinen Prozess.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

Telefon: + 49 7628 / 8059 - 102

E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell