Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Ferienhaus

33014 Bad Driburg (ots)

Unbekannte Täter sind in ein leerstehendes Ferienhaus in der Straße Zur Egge in Neuenheerse eingebrochen und haben sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Der Einbruch geschah zwischen Donnerstag, 19.12.2019, 18:00 Uhr und Sonntag, 22.12.2019, 13:30 Uhr. Offensichtlich wurde lediglich eine geringe Geldmenge und ein Essenbesteck entwendet. Wer zur o.g. Tatzeit verdächtige Feststellungen getroffen hat, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei, Tel. 05271-9620, zu melden./he

