Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Flucht Freitag, 20.12.2019, gegen 20.14 Uhr

34414 Warburg (ots)

Im Kreisverkehr Alter Postweg / Paderborner Tor / Uhlenbreite kam es am Freitag Abend, gegen 20.14 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 51-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw Renault Captur die Straße Paderborner Tor und beabsichtigte durch den Kreisverkehr fahrend in die Straße Uhlenbreite (3. Abfahrt) abzubiegen. Während sich der Renaultfahrer im Kreisverkehr befand und die Einmündung Alter Postweg bereits passiert hatte, näherte sich ein silberner Audi mit hoher Geschwindigkeit von hinten, überfuhr den abgesenkten Mittelteil des Kreisels und prallte mit dem Renault zusammen. Trotz des Zusammenstoßes setzte der silberne Audi seine Fahrt in Richtung Bundesstraße 7 fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der am Pkw des 51-Jährigen verursachte Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Von dem flüchtigen Audi konnten Kennzeichenfragmente erkannt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zur Tat machen kann, möge sich bei der Polizei in Warburg unter der Nummer - 05641 - 78800 - melden. / Sche

