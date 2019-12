Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen L 755, Bredenborner Straße Einmündung Alersfelde Samstag, 21.12.2019, 07:35 Uhr

33039 Nieheim (ots)

Am Samstag, gegen 07:35 Uhr, kam es auf der Bredenborner Straße (L 755) in Nieheim zu einem Verkehrsunfall.

Ein 32-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Opel Astra die Landesstraße 755 von Bredenborn in Richtung Nieheim. In Höhe der Einmündung Bredenborner Straße / Alersfelde beabsichtigte er nach links in das Industriegebiet abzubiegen. Er hatte sich bereits auf der dort befindlichen Linksabbiegerspur eingeordnet. Einen entgegenkommenden Pkw, der nach rechts in das Industriegebiet abbog, hatte er noch passieren lassen, bevor er den Abbiegevorgang einleitete. Hierbei achtete er jedoch nicht auf einen weiteren entgegenkommenden Pkw Skoda, der in Richtung Bredenborn unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der 39-jährige Skoda Fahrer verletzt wurde und mittels Krankenwagen ins Krankenhaus verbracht werden musste, wo er auch stationär verblieb. Der 32-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, und begab sich in ambulante Behandlung. Ein im Kofferraum des Skoda befindlicher Hund erlitt einen Schock. Er wurde in die Obhut der Familie übergeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro. / Sche

