Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schmuck und Bargeld in Heidkamp erbeutet

Bergisch Gladbach (ots)

Einbrecher sind in die Erdgeschosswohnung eines Einfamilienhauses eingedrungen und durchwühlten dort sämtliche Schränke.

Der Bewohner hatte am Sonntag gegen 17.30 Uhr die Haustür im Schützheider Weg hinter sich zugezogen und verschlossen. Als er kurz nach Mitternacht gegen 00:15 Uhr zurückkehrte waren zwar alle Fenster und Türen geschlossen, aber in seiner Wohnung war alles durchwühlt worden. Die Täter hebelten in der Abwesenheit des Bergisch Gladbachers ein Fenster auf, durchsuchten das Wohnzimmer, den Flur und das Schlafzimmer. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten sie, nachdem sie offensichtlich Fenster und Türen wieder geschlossen hatten.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 0220 205-0 entgegen. (gb)

