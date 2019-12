Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Drei Pkw-Aufbrüche am Wochenende

Leichlingen (ots)

In Leichlingen kam es am Wochenende zu drei Pkw-Aufbrüchen. Zwischen Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntag (08.12.), 01:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines BMW in der Straße Am Hammer auf und entwendeten eine Handtasche. Dabei erbeuteten die Täter eine Bargeldsumme im oberen dreistelligen Bereich sowie persönliche Dokumente. Der Gesamtschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Ein weiterer Vorfall ereignete sich zwischen 17:00 Uhr und 09:00 Uhr in der Poststraße. Unbekannte schlugen die Scheibe eines Hyundai auf, entwendeten jedoch nichts. Am Sonntagvormittag (08.12.) traf es wieder einen BMW - diesmal in der Bahnhofstraße. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.(ma)

