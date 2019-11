Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Köbbinghauser Hammer. Brand einer Absauganlage

Plettenberg (ots)

Aktuell ist die Plettenberger Feuerwehr mit den Einheiten Holthausen, Oestertal, Stadtmitte und Landemert sowie Feuer- und Rettungswache im Brandeinsatz im Industriegebiet Köbbinghauser Hammer. Hier ist es in einem Industriebetrieb in der Daimlerstraße zu einem Brand in einer Absauganlage gekommen. Mit mehreren Trupps unter Atemschutz im Innen- und Aussenangriff, hierfür wurde auch die Drehleiter in Stellung gebracht, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zur Zeit ist die Feuerwehr mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Nach ersten Erkenntnissen hat es keine Verletzten gegeben. Die ersten Einheiten rücken bereits wieder ein.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell