FW-PL: Unbemerkte Schäden an PKW verursachten große Ölspur im Stadtgebiet. Feuerwehr und Spezialunternehmen im Einsatz.

Gegen 08.00 Uhr wurde am heutigen Montagmorgen die Plettenberger Feuerwehr zu einer gemeldeten Ölspur in den Ortsteil Eiringhausen alarmiert. Schnell stand fest, dass mehrere Straßen in den Ortsteilen Eschen und Eiringhausen und im weiteren Verlauf über Westtangente, Herscheider Straße und Marler Weg betroffen waren. Im Marler Weg schließlich stand auch der Verursacher, dessen Fahrzeug vermutlich durch einen Marderbiss an der Dieselleitung beschädigt wurde. Als Erstmaßnahme wurden die Kanaleinläufe seitens der Feuerwehr durch aufbringen von Bindemittel gesichert. Aufgrund der großflächigen Verunreinigung wurde ein Spezialunternehmen zur Ölschadenbeseitigung angefordert, welches in einem speziellen Nassreinigungsverfahren ohne aufbringen von Bindemittel Ölspuren beseitigen kann. Gegen 09.30 Uhr meldeten dann mehrere Anrufer der Feuer- und Rettungsleitstelle eine weitere Ölspur im Bereich Oestertalstraße, Oesterweg, Grafweg und Kaiserstraße. Der erste Verdacht, es könne sich um den gleichen Verursacher handeln, bestätigte sich nicht. Im Bereich der Stadtsparkasse stand wiederum ein defektes Fahrzeug, welches aufgrund eines technischen Defektes ebenfalls zunächst unbemerkt eine Ölspur verursacht hatte. Gegen 14.00 Uhr konnten zunächst die Straßenbereiche der ersten Ölspur durch das Spezialunternehmen gereinigt werden. Was folgt ist die Reinigung der Straßen aufgrund der zweiten Ölspur. Während der Reinigung durch ein Fahrzeug des Entsorgungsunternehmens kommt und kam es immer mal wieder zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

