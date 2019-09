Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit umgekippten Sattelzug im Dreieck Stuhr

Delmenhorst (ots)

Eine Vollsperrung des Übergangs im Dreieck Stuhr zur Autobahn 28 hatte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 12. September 2019, gegen 16:20 Uhr, ereignet hat, zur Folge.

Ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in Rumänien war mit seinem Sattelzug auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen unterwegs und beabsichtigte, im Dreieck Stuhr auf die Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg zu wechseln.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte er trotz eingeleiteter Bremsung in der Rechtskurve der dortigen Rampe mit der linken Außenschutzplanke, kippte vollständig auf die linke Fahrzeugseite und begrub die Außenschutzplanke unter sich. Der 47-Jährige konnte sich mit leichten Verletzungen selbstständig aus dem Fahrerhaus befreien und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Durch die Kollision mit der Außenschutzplanke wurde der Tank der Sattelzugmaschine aufgerissen, so dass sich Diesel auf der Fahrbahn und dem angrenzenden Grünstreifen verteilte.

Eine Vollsperrung sowie eine Umleitungsempfehlung über die Anschlussstelle Delmenhorst-Ost wurden eingerichtet. Die Vollsperrung wurde durch die Autobahnmeisterei Wildeshausen übernommen und dauert aktuell noch an.

Zurzeit sind die Bergungsarbeiten in vollem Gange. Die Ladung, bei der es sich um Leergut handelte, muss vor Bergung des Sattelzuges umgeladen werden. Des Weiteren muss im Anschluss die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt sowie der Seitenraum ausgekoffert werden.

Die Vollsperrung wird bis in die Nachmittagsstunden andauern. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang nicht eingeschätzt werden.

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell