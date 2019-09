Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Mercedes in Hude

Delmenhorst (ots)

Hude. In Hude kam es am Donnerstag, 12.09.2019, gegen 16:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Vielstedter Straße. Ein 13-jähriger Junge aus Hude befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Tempel und beabsichtigte die Vielstedter Straße zu queren, um in den gegenüberliegenden Wirtschaftsweg zu gelangen. Er übersah dabei den von rechts kommenden 90-jährigen Mercedes Fahrer, der die Vielstedter Straße befuhr. Auf der Fahrbahn kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer schwer verletzt wurde. Er kam mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei Hude, unter 04408 8066980, zu melden.

