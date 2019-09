Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Mercedes in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Wildeshausen. Am Donnerstag, 12.09.2019, kam es gegen 16:10 Uhr auf dem Westring, Ecke Bargloyer Weg, in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 18-jährigen Fahranfängerin und einer 21-jährigen Radfahrerin. Die Fahranfängerin aus Wildeshausen beabsichtigte mit ihrem Mercedes von der Bargloyer Straße geradeaus in den Bargloyer Weg zu fahren. Dazu musste sie den Westring queren. Die Radfahrerin, ebenfalls aus Wildeshausen, befuhr den Radweg des Westrings in Richtung Ahlhorner Straße, nach jetzigem Stand auf der falschen Straßenseite. Im Einmündungsbereich des Bargloyer Wegs kam es zum Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Mercedes. Die Radfahrerin stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahranfängerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls rettungsdienstlich versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen, unter 04431-99410, zu melden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Telefon: 04221-15590

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell