Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln ++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, dem 29. Juni, wurde gegen 23:00 Uhr ein 33-jähriger Mann aus den Niederlanden in seinem Pkw in der Lindenstraße in Oldenburg kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,00 Promille. Weiterhin ergaben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Der Betroffene wurde zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen der Polizeidienststelle zugeführt. Dort wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Betroffene wieder entlassen. Es wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

