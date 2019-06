POL-OL: ++Polizei zieht durch Drogen beeinflussten Autofahrer aus dem Verkehr++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Am Samstag, den 29.06.2019, bemerkt eine Polizeistreife gegen 19:50 Uhr einen dänischen Kleinwagen, der im Bereich Westerstede auf der BAB 28 in Richtung Bremen fährt und ohne ersichtlichen Grund vom Hauptfahrstreifen auf den Seitenstreifen wechselt. Anschließend fährt er in Schlangenlinien und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten weiter in Richtung Oldenburg. Als der Pkw mittels des Signals "Bitte Folgen - Please follow me" von der Autobahn gelotst werden soll, entzieht er sich zunächst der Kontrolle. Er kann im Oldenburger Bereich wieder auf der A 28 angetroffen und schließlich kontrolliert werden. Nach einem Drogenvortest offenbart sich der Grund für die unsichere Fahrweise: der 31-jährige Däne steht unter dem Einfluss von Opiaten. Es wird eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein wird einbehalten. Nach der Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wird der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und ihm droht eine Fahrerlaubnissperre für das Bundesgebiet.

