FW-PL: Meldungen über Verkehrsunfall und Gebäudebrand im 10-Minuten Takt.

Binnen 10 Minuten überschlugen sich die Ereignisse für die Plettenberger Feuerwehr. Zunächst war gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit Verletzten in der Brachtstraße im Ortsteil Stadtmitte gemeldet worden. Hier war es in der Verbindung von Brachtstraße und -im Baumhof- zu einem Zusammenstoß von zwei PKW gekommen, in dessen Folge zwei Personen mit dem Verdacht auf leichtere Verletzungen mit den beiden Rettungswagen der Plettenberger Feuerwehr in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Auslaufende Betriebsmittel, es handelte sich hierbei um Kühlwasser, mussten von der Feuerwehr nicht aufgenommen werden. Zu Unfallursache und Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen. Gegen 15.40 Uhr, also nur knapp 10 Minuten später, erreichte die Feuer- und Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises die Meldung über einen vermeintlichen Gebäudebrand im Eschener Weg. Ein Anrufer hatte aus einer darüberliegenden Straße Rauch aufsteigen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Wehrleute konnte rasch Entwarnung gegeben werden. Hier war im rückwärtigen Teil eines Wohnhauses ein Gartenkamin angefeuert worden, was für den Meldenden aus seiner Blickrichtung offensichtlich den Eindruck erweckte, dass der Rauch aus dem Gebäude dringen würde. Zu den Einsätzen alarmiert waren die Einheiten Feuer- und Rettungswache, Stadtmitte, Eiringhausen, Ohle und Selscheid.

