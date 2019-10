Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Eiringhausen. Mitarbeiter versuchten vergeblich Brand an Maschine zu löschen. Feuerwehr rückte an.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Plettenberg (ots)

Ein Brand in einem Industriebetrieb in der Breddestraße sorgte am Dienstagmorgen kurz nach 07.00 Uhr für einen Einsatz der Plettenberger Feuerwehr. Mitarbeiter hatten kurz zuvor einen Brand in einer Filteranlage bemerkt und zunächst mithilfe von mehreren Feuerlöschern versucht das Feuer selbst zu löschen. Dieses gelang nicht, weshalb ein Notruf zur Feuer- Rettungsleitstelle gewählt wurde. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war eine große Produktionshalle verraucht, zudem drang Rauch aus einem zur Filteranlage gehörenden Rauchabzug auf dem Dach. Durch Vornahme eines Löschangriffs über Drehleiter und im Innenangriff konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Abschließend mussten noch Teile der Filteranlage demontiert werden, um Glutnester ablöschen zu können. Nach über einer Stunde konnten die Einsatzkräfte der Einheiten Feuer- und Rettungswache, Eiringhausen und Ohle wieder in ihre Standorte einrücken. Verletzt wurde niemand. Zu Brandursache und Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell