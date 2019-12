Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Frontalzusammenstoß beim Abbiegen auf einen Parkplatz

Bild-Infos

Download

Leichlingen (ots)

Am Sonntagmittag (08.12.), gegen 12.30 Uhr, ist eine 47-jährige Solingerin mit ihrem Pkw Dacia auf den Parkplatz eines Supermarktes an der Solinger Straße in Witzhelden abgebogen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer 22-jährigen Leichlingerin, die ihr in einem Smart entgegen kam. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem die Leichlingerin verletzt wurde. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 7.000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt. (ct)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell