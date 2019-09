Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streitigkeiten, Brand in Firma

Reutlingen (ots)

Esslingen-Weil (ES): Streitigkeiten

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung am Mittwochmorgen in einer Flüchtlingsunterkunft in der Klosterallee. Gegen 9.45 Uhr waren ein 27-jähriger Nigerianer und sein 33 Jahre alter Landsmann in der Gemeinschaftsküche in Streit geraten. Dieser Streit mündete schnell in Handgreiflichkeiten bei denen beide leicht verletzt wurden. Sie wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Brand in einer Firma

Durch Schweißarbeiten dürfte es ersten polizeilichen Ermittlungen nach zu einem Brand in einer Firma am Mittwochmorgen in der Emil-Kessler-Straße in Mettingen gekommen sein. Gegen acht Uhr wurde in einer Halle auf dem Werksgelände ein Stahlträger mit einem Schweißgerät durchtrennt. Hierbei gelangten Funken in die angrenzende Halle, wo mehrere Paletten Sandformen in Brand gerieten und es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Zur Brandbekämpfung rückte die Werksfeuerwehr mit 18 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen sowie die Feuerwehr Esslingen mit derselben Anzahl an Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften aus. Sie konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern, so dass lediglich drei Nischen in der Werkshalle betroffen waren. Es entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von zirka 50.000 Euro. Weiterhin wurden Sandformen, Mobiliar und Maschinen im Wert von ebenfalls etwa 50.000 Euro in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. (ms)

