POL-RT: Winzer lebensgefährlich verletzt; Motorradfahrer schwer verletzt

Metzingen-Neuhausen (RT): Winzer lebensgefährlich verletzt

Mit lebensgefährlichen Verletzungen musste ein 47-jähriger Winzer nach einem Unfall im Weinberg ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war gegen 11.45 Uhr mit seinem Schmalspurtraktor auf dem befestigten Weg im Weinberg oberhalb der Kelternstraße unterwegs. Als er von der Fahrbahn in die mit 36 Prozent abfallende Fahrspur zwischen den Reben einfahren wollte, kam sein Traktor ins Rutschen und verhakte sich mit einem Hinterrad an einem Metallpfosten. Dadurch drehte sich das Fahrzeug seitlich und überschlug sich in dem Gefälle. Der 47-Jährige wurde abgeworfen, kam vor dem Traktor zum Liegen und wurde nachfolgend von dem Gefährt überrollt. Das Fahrzeug rutschte anschließend noch mehrere Meter den Weinberg hinunter, bevor es zum Stillstand kam. Der Winzer musste nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Zur Unterstützung der Rettungsmaßnahmen war die Feuerwehr Metzingen mit drei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Münsingen (RT): Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag im Stadtteil Dottingen erlitten. Eine 28-Jährige war kurz nach neun Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Reutlinger Straße in Richtung St. Johann unterwegs. Auf Höhe der Oberen Talstraße bog die Frau nach links ab. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden, 74 Jahre alten Motorradfahrer. Der Mann prallte mit seiner BMW gegen das hintere, rechte Ecke des Pkw und zog sich beim Sturz eine schwere Beinverletzung zu. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden beträgt zirka 4.000 Euro. (ms)

