Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Cuttermesser zur Selbstverteidigung

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Dienstag kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 25-jährigen Deutschen im Hauptbahnhof Karlsruhe. Als dieser während der Kontrolle nach gefährlichen Gegenständen befragt wurde, gab er an, ein Messer mit sich zu führen. Die Beamten stellten in der Jackentasche des jungen Mannes ein griffbereites Cuttermesser fest. Eigenen Angaben zufolge führte er dies zur Selbstverteidigung mit sich. Das Führen eines solchen Messers ohne berechtigtes Interesse ist verboten und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar. Es wurde daher auf der Dienststelle sichergestellt. Der 25-Jährige wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz beanzeigt.

