POL-RT: Verkehrsunfälle; Frau angegriffen; Vor Kontrolle geflüchtet; Radlerin schwer gestürzt; Einbruch in Bauhof

Jugendliche Radfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat eine jugendliche Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Die 17-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit ihrem Rennrad von der Hirschstraße herkommend über den abgesenkten Bordstein auf die Metzgerstraße eingefahren. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtigte Mercedes A-Klasse einer 60 Jahre alten Frau und es kam zur Kollision. Die Verletzte musste vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. (ms)

Dettingen/Erms (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag im Kreisverkehr Nürtinger Straße / Metzinger Straße ereignet hat. Eine 69-Jährige war gegen 17.10 Uhr mit ihrem 1er BMW auf der Metzinger Straße ortseinwärts unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 17-Jährigen, der sich mit seiner KTM Duke bereits im Kreisverkehr befand. Dieser hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig reagieren zu können. Bei der Kollision stürzten der Biker und sein 16-jähriger Sozius. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, wurde der 16-Jährige leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Notzingen (ES): Frau angegriffen (Zeugenaufruf)

Unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen einen 32-jährigen Mann nach einem Vorfall, der sich am Dienstagabend im Bereich der Lerchenstraße / Talstraße ereignet hat. Gegen 20.40 Uhr wurde die Polizei von der Besatzung eines Rettungswagens um Hilfe gebeten, nachdem es bei einem medizinischen Hilfseinsatz in einer Wohnung mit dem aggressiven 32 Jahre alten Familienangehörigen zu Streitigkeiten gekommen war. Noch während die Streifenwagenbesatzung die Hintergründe der Streitigkeiten ermittelte, verließ der als psychisch auffällig beschriebene Mann die Wohnung und entfernte sich in Richtung Lerchenstraße / Talstraße. Dort kam es nachfolgend zu einer Auseinandersetzung mit einer noch unbekannten Frau, die sich jedoch bevor die Polizeibeamten vor Ort waren, entfernt hatte. Als sich der 32-Jährige in der Talstraße einer Gruppe Radfahrer in den Weg stellte, gelang es den Polizeibeamten zu dem äußerst aggressiven Mann aufzuschließen. Nachdem dieser von den Beamten angesprochen wurde, ging er sofort in drohender Haltung auf die Polizisten zu und konnte erst nach dem zuvor mehrfach angedrohten Einsatz von Pfefferspray überwältigt werden. Erst nachdem ihm von einer zwischenzeitlich eingetroffenen Notärztin ein Beruhigungsmittel verabreicht wurde, beruhigte sich der Mann soweit, dass er in eine Klinik gebracht werden konnte. Das Polizeirevier Kirchheim sucht nun nach der Frau, die von dem 32-Jährigen im Bereich der Lerchenstraße angegriffen wurde und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Betrunken vor Kontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Ganz erheblich betrunken war ein 44-jähriger Rollerfahrer, der am Dienstagabend vor einer Polizeikontrolle flüchten wollte. Der Mann war gegen 23 Uhr aufgrund seiner auffälligen und unsicheren Fahrweise in der Weisestraße aufgefallen und sollte kontrolliert werden. Zunächst kam er der Anhalteaufforderung auch nach, wobei er beim Anhalten in der Dettinger Straße mit seinem Roller leicht gegen den Bordstein stieß und stürzte. Als die Beamten ihren Wagen verließen, flüchtete er mit seinem Roller über den Parkplatz des angrenzenden Einkaufsmarktes zurück auf die Dettinger Straße und im weiteren Verlauf entgegen der Einbahnstraße in Richtung Dettingen, wobei er nicht nur die Anhaltesignale sondern auch jegliche Verkehrsregeln missachtete. Erst im Bereich des Faberwegs konnte er schließlich angehalten und nach kurzer Flucht zu Fuß festgehalten werden. Da bei ihm starker Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde er in Gewahrsam genommen. Nach der fälligen Blutentnahme auf dem Polizeirevier, musste er die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Das Polizeirevier Kirchheim sucht nach Zeugen, insbesondere werden auch Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des Rollerfahrers gefährdet wurden, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 zu melden. (cw)

Filderstadt-Plattenhardt (ES): Radlerin schwer gestürzt

Schwer verletzt wurde eine 13-jährige Radlerin, die am Dienstagabend mit ihrem Vater auf einer Mountainbike Tour im Waldgebiet beim Uhlbergturm unterwegs war. Gegen 19 Uhr waren beide auf einem schmalen, abschüssigen Waldweg unterwegs, als das Mädchen vermutlich aufgrund des unebenen Untergrundes die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und mit dem Kopf voraus auf den Waldweg stürzte. Dabei fiel sie so unglücklich, dass sie trotz ihres Fahrradhelms so schwer verletzt wurde, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen und dort zur intensivmedizinischen Behandlung stationär aufgenommen werden musste. (cw)

Esslingen (ES): Radfahrer missachtet Vorfahrt

Ein Radfahrer hat am Dienstagnachmittag einer Autofahrerin die Vorfahrt genommen und ist bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der 38-Jährige befuhr um 16.20 Uhr mit seinem Rennrad die Fleischmannstraße von der Berliner Straße herkommend. An der Kreuzung mit der Kollwitzstraße kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Audi A4 einer gleichaltrigen Frau, die in Richtung Südumgehung unterwegs war. Der Mann musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 1.200 Euro geschätzt. (ms)

Mössingen (TÜ): In Bauhof eingebrochen

In den Bauhof Mössingen ist am Wochenanfang eingebrochen worden. In der Zeit von Montag, 16.40 Uhr, bis Dienstag, 6.20 Uhr, stieg ein bislang unbekannter Täter über den Zaun auf das Gelände in der Ofterdinger Straße. An einem Bürogebäude schob er den Rollladen hoch und öffnete anschließend gewaltsam das Fenster. Beim Durchstöbern der Räumlichkeiten erbeutete der Unbekannte etwas Bargeld. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

