Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Leichtkraftrad rutschte bei Burglahr in den Gegenverkehr

Burglahr (ots)

Am Montag, dem 23.09.2019 befuhr ein 16-jähriger um 15.30 Uhr, mit seinem Leichtkraftrad die L269 aus Burglahr kommend in Richtung Peterslahr. In einer Rechtskurve kam er aufgrund nasser Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der 16-jährige wurde mit leichten Beinverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Straßenmeisterei war zur Entfernung von Ölspuren im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/9520

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell