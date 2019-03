Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/Merzhausen: Wohnungseinbrüche am Wochenende

Freiburg (ots)

In eine Erdgeschosswohnung eingedrungen sind unbekannte Täter in der Wasserackerstraße in Freiburg-Waldsee am Freitag, 01.03.2019, zwischen 14.30 und 19.10 Uhr. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Über mögliches Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Ebenfalls am Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Von-Schnewlin-Straße in Merzhausen. Der Einbruch ereignete sich vermutlich zwischen 18.40 und 22.30 Uhr; die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zwei weitere Wohnungseinbrüche ereigneten sich am Samstag, 02.03.2019. Zwischen 18.15 und 20.30 Uhr gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung in der Innsbrucker Straße in Freiburg-St. Georgen. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Einen Diebstahlschaden von mindestens 2.400 Euro verursacht haben Wohnungseinbrecher in Haslach. Die Tat ereignete sich in der Straße "Am Lindacker", vermutlich zwischen 18.30 und 21.50 Uhr.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-5777 zu melden.

