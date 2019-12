Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Festnahme: Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Pkw unterwegs

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Sonntag (08.12.) fiel den Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein VW Passat auf, der aus Richtung Immekeppel kommend an der Autobahnauffahrt zur A4 vorbeifuhr. Als die Polizisten den Fahrer kontrollieren wollten, wendete der Pkw abrupt und flüchtete auf die A4 in Richtung Untereschbach. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Wagen kurze Zeit später in der Graf-Hermann-Straße anhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der geführte Pkw und die angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Außerdem standen die beiden 30- und 32-jährigen Kölner Insassen unter Drogeneinfluss. Dem Fahrer wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Doch damit nicht genug: Die Beamten entdeckten im Kofferraum Handschuhe und Aufbruchwerkzeug. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. (ma)

