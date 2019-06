Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wienhausen - Bootsschuppen mit Paddelbooten durch Feuer zerstört

Celle (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet gestern am späten Abend gegen 23.30 Uhr ein hölzerner Bootsschuppen in Wienhausen am Bockmarschweg in Brand. In dem Bootshaus befanden sich ca. 65 Paddelboote verschiedener Eigentümer. Die umliegenden Feuerwehren rückten zur Brandbekämpfung an und verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Gebäude. Durch die Flammen wurden die Boote samt Holzschuppen vollständig zerstört. Insgesamt entstand ein hoher Sachschaden im geschätzten unteren sechsstelligen Bereich. Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell