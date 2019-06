Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kabel von Baustelle entwendet

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Ein etwa 15 Meter langes Kabel wurde durch unbekannte Täter von einer Baustelle an der Straße An Fürthenrode entwendet. Es wurde in der Zeit zwischen Montag (24. Juni), 16.15 Uhr und Dienstag (25. Juni), 7 Uhr, gestohlen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell