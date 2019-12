Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Fußgängerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Dienstagnachmittag wurde eine 63-jährige Frau aus dem Extertal bei einem Verkehrsunfall auf der Bremker Straße schwer verletzt. Gegen 16:50 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Extertal, mit seinem BMW in Richtung Rickbruch. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste er die Fußgängerin, die die, von ihrer Gehrichtung aus gesehen, linke Straßenseite benutzte. Die Frau musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren werden. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05222 98180 beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen zu melden.

