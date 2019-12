Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Zeuge vereitelt wilde Müllentsorgung.

Lippe (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass zwei Umweltsünder am Sonntag ertappt werden konnten. Die Männer aus Delbrück (37 Jahre alt) und aus Polen (42 Jahre alt) luden etwa drei Kubikmeter Müll von ihrem LKW ab und hinterließen ihn am Parkplatz des Friedhofs in Lipperreihe an der Holter Straße. Der 51-jährige Zeuge aus Oerlinghausen folgte den Männern anschließend mit seinem PKW und informierte die Polizei. Die Beamten fuhren mit den beiden Tätern wieder zu dem Parkplatz. Dort mussten die beiden die abgelegten Autoreifen, Möbel, Fernseher und sonstigen Müll wieder in ihren LKW laden. Außerdem erwartet die Männer eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Landesabfallgesetzes.

