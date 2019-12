Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verletzter bei Alleinunfall

Emmerich (ots)

Mit Verletzungen musste am Dienstagmorgen, 03.12.2019, ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Duisburg in das Krankenhaus gebracht werden. Er war gegen 08.00 Uhr auf der Netterdenschen Straße aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wobei er sich zunächst den rechten Außenspiegel an einem Baum abfuhr und schließlich gegen einen weiteren Baum prallte. Derzeit gibt es keine unmittelbaren Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, in Verbindung zu setzen. (SI)

