Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Schlägerei auf Schulgelände /Nachtrag

Emmerich (ots)

Die Polizei hat im Zusammenhang mit der gestrigen Schlägerei auf dem Schulgelände an der Hansastraße - siehe auch Auftrag Nr. 3881565 - mehrere gefährliche Gegenstände sichergestellt, so ein Beil, eine Stahlrute/Totschläger, einen Baseballschläger, ein Radmutternschlüssel sowie ein Holzknüppel. Dabei konnte den vermeintlichen Angreifern ein Kraftfahrzeug in Tatortnähe zugeordnet werden, welches ebenfalls sichergestellt wurde. Hinweise deuteten darauf hin, dass sich die Gegenstände in dem Fahrzeug befunden haben. (SI)

