POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 28. November 2019:

Groß Denkte: Strohballenbrand, drei Jugendliche als Zeugen gesucht

Wie bereits berichtet, waren am Montagabend, 25.11.2019, gegen 19:00 Uhr, zirka 3000 Strohballen aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Feld zwischen Große Denkte und Sottmar in Brand geraten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Wolfenbüttel drei Jugendliche als mögliche Zeugen. Diese Jugendlichen waren gegen 18:40 Uhr an der Bushaltestelle Leipziger Straße / Mönchevahlberger Straße in Große Denkte gesehen worden. In ihrer Begleitung sei ein brauner Hund gewesen. Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Hinweise / Meldung unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Fahrraddiebstahl

Mittwoch, 27.11.2019, zwischen 15:30 Uhr und 17:10 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwochnachmittag ein ungesichert am Schlossplatz abgestelltes Trekkingrad der Marke Conway, Typ 300 ts. Der Wert des schwarzen Rades wird mit zirka 500 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Zeuge gesucht

Wie bereits berichtet wurde, ereignete sich in den Abendstunden des 12.11.2019 auf dem Gelände einer Tankstelle in Halchter ein Verkehrsunfall, bei dem ein 79-jähriger, alkoholisierter Autofahrer beteiligt war. In diesem Zusammenhang wird ein Zeuge gesucht, der Kunde der Tankstelle ist, den Unfall beobachtet und die Geschädigte des Unfalles in Kenntnis gesetzt hatte. Telefon: 05331 / 933-0.

