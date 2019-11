Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 27. November 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Wohnungseinbruch

Dienstag, 26.11.2019, zwischen 13:30 Uhr und 23:15 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am Dienstag, zwischen 13:30 Uhr und 23:15 Uhr, nach Aufbrechen der Terrassentür in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Salzgitter Lebenstedt, Hüttenring. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus der Wohnung Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Flachstöckheim: Einbruch in Vereinsheim

Montag, 25.11.2019, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 27.11.2019, 16:15 Uhr

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag gelangten bislang nicht ermittelte Täter auf unbekannte Art in das Vereinsheim des Kleingartenvereines "Glück auf" in Flachstöckheim ein. Im Inneren des Vereinsheimes wurde eine weitere Tür aufgebrochen und hier vorgefundenes Bargeld entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise: 05341 / 825-0.

